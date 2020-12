Siracusa, finanzieri cuochi per un giorno alla mensa della Caritas

Cuochi per un giorno alla mensa della caritas di Siracusa. A cucinare e a collaborare nei servizi sono stati i “cucinieri” del Guardacoste in forza alla Sezione Operativa Navale, coadiuvati dai finanzieri del Comando provinciale.

In questo modo i militari delle fiamme gialle hanno voluto augurare il buon Natale alle persone bisognose.

A Noto, invece, la merce sequestrata nell’ambito delle attività anti contraffazione, è stata devoluta alle persone in difficoltà. Si tratta di circa 150 paia di scarpe e oltre 50 giubbotti, destinati alla distruzione, per le quali è stato invece chiesto e ottenuto dall'autorità Giudiziaria l’autorizzazione a disporne per scopi sociali.

Ringraziemti e apprezzamento sono stati espressi a Siracusa da Don Massimo Di Natale e a Noto da Don Sebastiano Boccaccio.