Floridia, ruba una bici e minaccia i testimoni con l'acido: arrestato

Non si sono fatti intimidire i due testimoni di un furto al quale hanno assistito consentendo la cattura di un uomo ritenuto socialmente pericoloso.

La vicenda si è consumata alcuni giorni fa ma la notizia è stata resa nota solo oggi: a Floridia un cingalese aveva appena rubato una bicicletta , ma rendendosi conto che era stato appena visto da due persone, si è rivolto a loro, minacciandole di bruciarle con l'acido se solo avessero parlato. Non appena il ladro, il cui nome è Peiris Leewuruge Dhammika Prasantha di 45 anni, se n'è andato, i due hanno avvisato i Carabinieri, dando loro tutti i particolari del caso.

Il sospettato che ha precedenti penali ed è conosciuto per la sua indole aggressiva, è stato subito individuato: da un controllo al suo zaino sono venuti fuori un'accetta, una molotov già innescata e una bottiglia di acido muriatico. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di ragusa.