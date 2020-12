Liberati i pescatori di Mazara del Vallo. Conte e Di Maio a Bengasi

E' l'armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati da 108 giorni in Libia a confermare la notizia della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo

"Ho parlato con il ministro Bonafede che mi ha detto: 'C'è qualcosa di buono nell’aria così risponde a Radio Capital Marco Marrone.

Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si erano messi in volo verso Bengasi, in Libia.

In tutto sono 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi.