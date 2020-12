Siracusa, deve scontare 1 anno e 10 mesi per rapina: rinchiuso a Cavadonna

Finisce in carcere per scontare 1 anno, 10 mesi e 26 giorni di reclusione, pena definitiva, per una rapina commessa a Siracusa il 7 maggio del 2012.

Si tratta di Diego Blanco, arrestato ieri sera dalla Squadra Mobile in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato portato nel carcere di Cavadonna.