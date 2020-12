Siracusa, Tonnara S. Panagia: condanna per la Soprintendenza

Riqualificazione della Tonnara di Santa Panagia a Siracusa: Il giudice istruttore della quarta sezione del tribunale civile di Catania, Giorgio Marino, condanna la Soprintendenza di Siracusa a risercvire la Melita Group srl, l'impresa che si era aggiudicata gli interventi.

I lavori furono bloccati nel 2017 e ne seguì un contenzioso che oggi arriva ad un punto.

La Soprintendenza, secondo quanto prevede la sentenza, dovrà ora risarcire l’azienda con 242.219,29 euro come saldo del secondo avanzamento lavori presentato dalla ditta e 1 milione 418mila 330,21 euro quale somma dovuta all'impresa per la riserva 2 iscritta in contabilità, oltre agli interessi legali. La Soprintendenza dovrà farsi carico anche delle spese legali, pari in totale a 20.215 euro.

E se adesso la parte squisitamente economica è definita, non c'è notizia sulla ripresa dei lavori. La Tonnara rimane abbandonata e preda di azioni vandaliche.