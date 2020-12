Priolo, caseggiato ex Espesi: pubblicato il bando per la ristrutturazione

Pubblicato a Priolo il bando di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del caseggiato ex Espesi.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 1 febbraio 2021.

Si tratta del primo progetto europeo mai approvato al Comune di Priolo.

“Appena affidata la gara - ha fatto sapere il sindaco Pippo Gianni - prenderanno il via i lavori. Il progetto prevede che il caseggiato venga trasformato in museo naturalistico e foresteria, corredato da uffici. Il centro visite sarà affidato alla Lipu, Ente gestore della Riserva Naturale Saline. Insieme al vicino sito di Thapsos - ha concluso il primo cittadino - costituirà un importante parco naturale ed archeologico.