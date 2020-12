Siracusa, salgono i positivi all'Ufficio tributi. I sindacati insorgono

Salgono a 4 i positivi al covid tra il personale dell'Ufficio tributi di via De Caprio.

Ieri la comunicazione della positività di un dipendente della cooperativa Ideal Service, a cui oggi se ne sono aggiunti altri 2. Il quarto sarebbe di un'altra cooperativa.

Da qui la decisione di mantenere chiuso l'ufficio: i lavoratori - come ha disposto già ieri il dirigente Rosario Pisana, lavoreranno in modalità agile fino a nuova disposizione per poter effettuare le operazioni di sanificazione.

I sindacati,, Filcams Cgil e Uiltucs, sono sul sentiero di guerra: a settembre scorso Filcams Cgil e Uiltucs avevano richiesto l'intervento del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Adesso sono pronti ad inviare diffida alla Ideal Service dall'utilizzo di lavoratori in locali non idonei, e chiedono che, laddove sia possibile, si continui con lo smart working. Al contempo esortano il Comune ad attrezzare i locali del ricevimento con i parafiati, garantendo locali che consentono il distanziamento sociale. "Qualsiasi forzatura - chiosano i segretari Alessandro Vasquez e Anna Floridia - sarà segnalata agli organi competenti".