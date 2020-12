Siracusa, chiusa la campagna di tesseramento di Fratelli d'Italia: 741 iscritti

Chiuso il tesseramento a Fratelli d’Italia anche in provincia di Siracusa. Gli iscritti al partito sono 741.

“La gente continua a fidarsi di noi perché siamo coerenti - dice il coordinatore provinciale di Siracusa Giuseppe Napoli - questo vale a Roma, come a Palermo dove la provincia di Siracusa è ben rappresentata all’Ars da Rossana Cannata. Il suo ingresso nel partito e quello del sindaco di Avola Luca Cannata hanno accelerato la crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Siracusa in maniera esponenziale. Sono infatti costituiti - aggiunge - 18 circoli cittadini e adesso siamo presenti con circoli, amministratori comunali e tesserati in ogni comune della provincia”.

“Il nostro obiettivo era quello di tesserare un cittadino ogni mille abitanti - spiega Napoli - e visto che la provincia di Siracusa fa circa 400 mila abitanti, l’obiettivo minimo era di iscrivere a Fdi circa 400 simpatizzanti. Quasi il doppio ha aderito alla nostra chiamata con la grande adesione al Circolo di Avola che ha tesserato 270 persone. Va pure detto - conclude Napoli - che questi numeri li abbiamo ottenuti considerato che il lockdown ha bloccato assemblee e riunioni di partito".