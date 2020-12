Augusta, oltre 25 positivi in una casa di riposo. Il sindaco Di Mare rassicura: "Situazione sotto controllo"

Risale la curva dei contagi da covid ad Augusta. A darne notizia è il sindaco, Giuseppe Di Mare, che riferendo l'aggiornamento dei dati, rende noto che oltre 25 positivi sono stati registrati in una struttura per anziani. L'ultimo dato ufficiale risale al 10 dicembre e, allora, i casi covid erano 68.

"I positivi attuali - dice il primo cittadino - sono saliti a 81. Oltre 25 nuovi casi sono stati registrati in una casa di riposo. La situazione è monitorata con l'Asp - rassicura ed è sotto controllo".

Poi l'appello rivolto ai suoi concittadini su come gestire il periodo delle feste natalizie: "Cercate i vivere i prossimi giorni con la massima cautela e attenzione, nel rispetto degli altri e di chi sta soffrendo a causa di questo virus".