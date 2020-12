Siracusa, consegnati alimenti alla Casa Carità del Santuario per le famiglie in difficoltà

Una gran quantità di derrate alimentari sono arrivate da più parti al Santuario di Siracusa per dare un sostegno alle famiglie assistite dalla Casa Carità.

Le famiglie, gli alunni, i docenti e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Raiti” ha organizzato una gara di solidarietà con raccolta speciale di viveri, che la preside Angela Cucinotta ha consegnato al Rettore del Santuario.

Intanto sono in programma alcuni appuntamenti per le celebrazioni dei prossimi giorni: domani, giovedì 17 dicembre, alle 18, sarà celebrata una Santa Messa nel nono anniversario della morte di Padre Alfio Inserra e per Padre Giuseppe Lombardo, entrambi direttori del Settimanale Diocesano Cammino.

Sabato 19 dicembre, alle 17 i Club Service di Siracusa si ritroveranno per l’appuntamento annuale della Santa Messa in preparazione al Santo Natale.

Domenica 20 dicembre alle 19 l’Associazione Nazionale Carabinieri parteciperà alla Celebrazione Eucaristica in vista del Santo Natale.