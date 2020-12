Coronavirus, 69 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.065

Torna a salire la curva dei contagi in provincia di Siracusa. Nelle ultime 24 ore si contano 69 nuovi positivi, 40 in più rispetto a ieri. In Sicilia i nuovio casi sono 1.065 con 1.188 pazioni ricoerati con sintomi, altri 183 in terapia intensiva, 33.805 in isolamento domiciliare e altri 29 decessi.

In totale i positivi attuali nell'Isola sono 35.176. Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: oltre ai 69 di Siracusa, 52 a Trapani, 285 a Palermo, 36 ad Agrigento, 32 a Ragusa, 30 a Caltanissetta11 a Enna, 297 a Catania e 253 a Messina