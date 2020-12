Priolo, nuovo sgambatoio per cani a San Focà

Un nuovo sgambatoio per cani sarà realizzato a Priolo nell’area posta all’incrocio tra via Prati e via Pirandello, a San Focà.

In programma anche la riqualificazione dei due sgambatoi già esistenti, che si trovano vicino al Municipio e nel parco La Pineta.

All’interno delle 3 aree saranno posizionati giochi e fontane. I lavori sono stati affidati ieri. Le somme per la realizzazione degli interventi sono state inserite nelle variazioni di bilancio dal vice Sindaco e assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti, su richiesta del gruppo consiliare di maggioranza.

Con questa altra struttura si vuole assicurare il decoro alla città e contenere il problema delle deiezioni degli animali.