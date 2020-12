Ancona, operaio di Augusta precipita da parapetto: è suicidio

E' di Augusta il capocantiere di 43 anni che si è tolto la vita lanciandosi dal parapetto di un traghetto in costruzione nel cantiere fincantieri di Ancona. Questo quanto sarebbe stato accertato dalle indagini della Polizia di Frontiera.

La magistratura ha disposto l’autopsia così come il sequestro del telefono dell’uomo per analizzare le ultime telefonate e i messaggi.

L’azienda, con una nota, si è stretta al dolore dei familiari e dei colleghi del cantiere.