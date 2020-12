Siracusa, nasconde la droga nel barattolo delle proteine: arrestato

Nasconde la droga tra le proteine in polvere, ma questo stratagemma viene scoperto dai Carabinieri.

In manette è finito Emanuele Baiardo, 34enne siracusano con precedenti specifici.

I militari dell'Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del Baiardo, rinvenendo materiale utilizzato per tagliare e confezionare lo stupefacente, come un bilancino di precisione e nascosto in un mobile in camera da letto, in un barattolo di proteine in polvere, hanno rinvenuto 108 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish.

Da qui l'arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato e Baiardo è stato ristretto ai domiciliari.