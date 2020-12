Siracusa, un caso di positività all'Ufficio tributi: oggi sanificazione

Un caso di positività al covid registrato tra i dipendenti dell'Ufficio tributi di Siracusa.

Da qui la decisione di chiudere i locali di via De Caprio per effettuare una sanificazione straordinaria dei locali.

Da domani gli uffici riapriranno e saranno regolarmente aperti al pubblico.

Il dipendente positivo non ha sintomi ed è stato posto ij isolamento domiciliare.