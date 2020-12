Da Siracusa all'aeroporto in treno: completata la fermata Fontanarossa, ma collegamento effettivo nel 2021

Si avvicina il momento in cui sarà possibile raggiungere in treno da Siracusa l'aeroporto di Catania. Sono stati, infatti, completati i lavori di realizzazione della fermata Fontanarossa.

Ne hanno dato notizia con soddisfazione il presidente Musumeci e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Falcone ai quali hanno fatto seguito le precisazioni del vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara: "I 5 milioni di euro grazie ai quali è stato possibile per Rfi realizzare la nuova fermata, provengono dal governo centrale, grazie al contratto di programma e agli investimenti previsti. Ma soprattutto durante i vari sopralluoghi che Musumeci e Falcone hanno effettuato - aggiunge - avrebbero dovuto anche verificare l'andamento dei lavori per la necessaria strada di collegamento dalla fermata all'aeroporto. Ed invece dovremo attendere i primi mesi del 2021 per avere del tutto effettivo il nuovo collegamento, confidando anche nella presenza delle navette Sac.

Di competenza regionale è di certo il servizio. Voglio allora sperare - conclude che la Regione abbia già pensato a quali treni far transitare per la fermata Bicocca, da quali direttrici e località e con quale frequenza".