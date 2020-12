Priolo, borse di studio per gli studenti meritevoli

Anche quest’anno saranno consegnate borse di studio agli studenti meritevoli residenti a Priolo.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariachiara Gambuzza.

Potranno partecipare al bando gli studenti che frequentano atenei italiani: 250 euro andranno agli iscritti, nell’anno accademico 2019/20, ad università che si trovano entro 50 Km e 500 euro per percorrenza superiore a 50 Km.

I requisiti necessari sono l'iscrizione in posizione regolare; aver ottenuto almeno il 70% dei crediti formativi previsti, in relazione al piano di studi prescelto alla data del 30 settembre 2020; non aver superato i 35 anni di età. I partecipanti dovranno far pervenire la domanda all’ufficio Protocollo entro il 1 febbraio 2021.

Venti borse di studio da 150 euro l’una saranno invece assegnati agli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore, nell’anno scolastico 2019/20 col voto finale da 7 a 10; 28 borse di studio da 250 euro agli studenti che abbiano superato gli esami di diploma di maturità con votazione compresa da 70 a 100 centesimi, con età non superiore a 25 anni. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 febbraio 2021.

Ventotto borse di studio andranno a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea di 1° o 2° livello o laurea specialistica vecchio ordinamento, presso qualsiasi Università Italiana nell’anno solare 2020: 16 borse di studio da 500 euro saranno assegnate a laureati di età non superiore a 35 anni, che abbiano conseguito laurea di 1° livello, comprendente i 3 anni di studi, con una votazione minima di 98 su 110; 12 borse da 1.000 euro per laureati, con laurea di 2° livello o specialistica vecchio ordinamento, con una votazione minima di 98 su 110. Il conseguimento della lode, costituisce diritto di precedenza in graduatoria.

Gli studenti Universitari già vincitori della borsa di studio di 1° livello potranno partecipare alle borse di studio relative alla Laurea di 2° livello. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 Febbraio 2021.