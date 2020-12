Siracusa, pacchi spesa a 4 parrocchie del capoluogo

La soliodarietà del Lions Club Siracusa Host, presieduto da Salvatore Di Benedetto, è arrivata alle famiglie indigenti di Siracusa attraverso quattro Parrocchie siracusane: S. Paolo in Ortigia, SS Maria Madre di Dio di S. Panagia, Sacra Famiglia in viale dei Comuni e S. Corrado Confalonieri a Mazzarona.

L'attività rientra nel Service “aggiungi un posto a tavola” che ha fatto arrivare alle parrocchie pacchi spesa.

“Quest’anno, più che mai, siamo particolarmente vicini a quanti stanno soffrendo non solo per l’emergenza pandemica ma anche e soprattutto per la grave crisi economica che investe la nostra città” - ha commentato il Presidente Di Benedetto