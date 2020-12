Siracusa, controlli antidroga: coppia denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale

Fermati per un controllo in via Immordini da parte della Poizia, reagiscono male e vengono denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.

Moglie e marito trentenni hanno maldigerito l'azione dei poliziotti e avrebbero proferito minacce all'indirizzo degli agenti.

L'uomo, trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana per uso personale, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.