Siracusa, un "Sacco d'Amore" in dono per Natale alle famiglie in difficoltà

Un "Sacco d'amore" destinato per Natale per le famiglie in difficoltà. Questa l'iniziativa messa in campo da un gruppo di associazioni come Astrea in Memoria di Stefano Biondo, Babbo Natale, Nuova Acropoli, Arci Siracusa; Zuimama Arciragazzi e Stonewall in collaborazione con: Aipd; Arciragazzi Siracusa 2.0; Coop. IRIS; CO.PRO.DIS.; Diversamente Uguali; Gruppo Mamme a Siracusa; Il Principe e la Luna; La Bacchetta Magica; Leggimi una storia; Mareluce; Noi Cuori e Colori; Rifiuti Zero; Sezione Assoraider Siracusa 6 Odv.

Nel "Sacco d'amore" saranno inseriti alimenti(n.1 bottiglia di olio di oliva o di semi, 1 spicchio di grana, 1 chilo di pasta, 1 confezione di tortellini o di riso, delle uova o 1 cotechino, qualche brick di salsa, 1 pacco di biscotti, 1 confezione di lenticchie, della cioccolata, zucchero e farina; un gioco o più giochi in base ai bimbi presenti in famiglia; un libro di racconti.

Chi vorrà, potrà rispondere a questo appello solidale in 3 modi: donando l’intero contenuto di un pacco; versando l’equivalente in danaro (circa 20 euro) tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla tesoriera dell'associazione, Aurora Biondo - IBAN IT 28T3608105138290087990095 o tramite ricarica sulla PostePay n.5333 1711 1622 5927 (c.f. intestataria BNDRRA87D47I754I); donando un gioco e un libro (no peluches o giochi in tessuto)

I pacchi dono verranno consegnati direttamente da Babbo Natale e dai suoi aiutanti nei giorni precedenti il Natale.