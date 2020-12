Siracusa, Francesco Diana riconfermato presidente Attività portuali di Confcommercio

Francesco Diana riconfermato all'unanimità Presidente delle Attività Portuali di Confcommercio Siracusa.

Il Presidente Confcommercio Siracusa Elio Piscitello ed il Direttore Francesco Alfieri sono intervenuti per sottolineare quanto, nel corso degli ultimi anni, questa categoria ha ricoperto un ruolo di importante interlocuzione con la Pubblica Amministrazione e con la Capitaneria di Porto.

Con questo ulteriore mandato quinquennale Diana auspica di vedere terminate le opere di riqualificazione del porto che durano da troppi anni, ritenendo che proprio l'avvio della prossima stagione debba vedere protagonista il sindacato delle attività portuali, con l'arrivo delle grandi navi che deve essere letto come fatto di sviluppo e non di danno alla città. Diana si è impegnato a procedere nella costruzione di una forte collaborazione con il Comune, perchè per avere un porto che rimanga attrattivo è necessaria una concreta sinergia tra pubblico e privato. Durante l'Assemblea il Presidente ha così espresso il suo pensiero senza giri di parole: “Il mio sogno è vedere la delega al porto affidata ad un tecnico, magari facente parte del nostro sindacato, così come è accaduto ad Augusta”.

Ad affiancare Diana i due vicepresidenti, Luigi Boccadifuoco e Davide Fazio, e il consiglio direttivo composto da Sebastiano Bottaro, Angelo Garofalo, Alfredo Mauceri Boccadifuoco e Marco Romano.