Siracusa, rintracciato un telefonino rubato ad agosto a turista in Ortigia

Identificato e denunciato per ricettazione un 43enne romeno, sopreso in possesso di un cellulare rubato in Ortigia ad una turista napoletana a agosto scorso.

Alla giovane, mentre faceva il bagno nelle acque di calarossa, era stato sottratto lo zainetto contenente diversi effetti personali e un I-Phone X.

La denuncia presentata ai carabinieri ha consentito di avviare le indagini che, a distanza di tre mesi, hanno consentito di recuperare il telefonino: il presunto ricettatore lo ha riacceso ed utilizzato con una nuova scheda telefonica. Da qui la perquisizione nell'abitazione del 43enne e il rinvenimento del telefonino che ora sarà restituito alla legittima proprietaria.