Avola, nasconde una pistola nella stufa di casa: 45enne ai domiciliari

Doivrà rispondere di detenzione di arma clandestina, porto illegale di munizioni e ricettazione. Si tratta di un 45enne di Avola, Corrado Calafiore, arrestato in flagranza. L’uomo, fermato dagli agenti sulla Statale 115 Noto-Rosolini, a bordo di una Fiat Panda, ha mostrato nervosismo e, pertanto, veniva sottoposto a perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare un caricatore monofilare con 5 cartucce calibro 9. Nella sua abitazione, all’interno di una stufa a pellet, è stata trovata una pistola giocattolo modificata marca Bruni mod 92, considerata un’arma clandestina modificata, in quanto priva di tappo rosso e senza occlusione della canna.

Per Calafiore è scattata la restrizione ai domiciliari.