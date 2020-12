Augusta, Natale al Porto: in programma tre iniziative

Il Natale si avvicina e la Capitaneria di porto di Augusta ha messo in campo tre iniziative per i marittimi spesso lontani dalle famiglie e quest'anno, a causa del covid, relegati a bordo delle navi.

Venerdì 18 dicembre sarà celebrato il Natale del Porto nella Chiesa di S. Giuseppe Innografo alle 10.30. La Messa sarà celebrata dall' arcivescovo Lomanto che incontrerà gli Operatori portuali di Augusta. I marittimi potranno partecipare via streaming facebook sulla pagina “Stella Maris Augusta”.

Nei giorni di Natale i marittimi riceveranno in regalo una pen-drive incastonata in una scheda, contenente auguri, canti e storie natalizie. Al dono parteciperanno, oltre agli Operatori portuali di Augusta, anche International Transport Federation, il sindacato internazionale dei marittimi, e la Federazione Nazionale dei Piloti del Porto.

Il giorno di Natale, infine, a tutte le navi presenti in porto sarà inviata una torta tipica siciliana per porre il segno di una festa condivisa.