Priolo, interventi sulle caditoie dell'acqua piovana

In corso a Priolo i lavori di sistemazione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane di via Salso. Sul posto è stato posizionato un avviso di cantiere aperto, per la chiusura di una parte della carreggiata, in direzione di marcia da nord a sud.

“Le caditoie - ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - non erano attenzionate da anni e al transito dei veicoli provocavano rumori fastidiosi per gli abitanti dell’area circostante”.

“Oltre a quelle di via Salso - ha detto il sindaco Gianni - saranno man mano sistemate tutte le caditoie presenti in città. Con l’arrivo di nuove forze alla Priolo in House abbiamo avuto modo di dare impulso ad una serie di attività di manutenzione ordinaria già in programma. In corso anche lavori di sistemazione di tutta la pavimentazione di piazza Quattro Canti”.