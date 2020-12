Siracusa, al Santuario più messe per il 24 e 25 dicembre

Aumentato nel Santuario di Siracusa il numero delle Sante Messe nei giorni della Vigilia e del Santo Natale.

“Le Celebrazioni Eucaristiche sono state incrementate – afferma il Rettore del Santuario – per dare la possibilità a un maggior numero di fedeli di partecipare in sicurezza alle Messe del Santo Natale”.

Per il 24 due appuntamenti alle 18 e alle 20; il 25 dicembre di mattina alle 8.00 9.00 -10.00 -11.00 -12.00; di sera alle 17.30-19.00-20.00

Intanto nel loro ultimo messaggio i Vescovi di Sicilia hanno invitato tutte le famiglie a celebrare il Santo Natale tra le mura domestiche. e a riunirsi in preghiera davanti al “Bambinello Gesù”. In vista di tale momento di preghiera familiare, domenica 20 dicembre, al termine di tutte le Sante Messe saranno benedetti i “Bambinelli” che i fedeli porteranno in Santuario.

Intanto, in seno alle celebrazioni della Festa di Santa Lucia, l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto -,accompagnato dal Presidente della Deputazione Santa Lucia, Pucci Piccione, e dal parroco di Santa Lucia al Sepolcro, P. Daniele Cugnata, ha percorso a piedi il Pellegrinaggio verso la Cattedrale di Siracusa. L’Arcivescovo ha sostato dinnanzi alla Madonnina e ha visitato la Casa del Pianto, pregando per la Chiesa siracusana e per le tante persone che in vario modo stanno soffrendo a causa della pandemia e per quanti - medici, infermieri, forze dell’Ordine e volontari - sono impegnati a vantaggio della salute pubblica.