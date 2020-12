Due nuovi treni Pop in servizio fra Palermo, Messina e Siracusa

Due nuovi treni Pop consegnati da Trenitalia alla Regione Siciliana. Salgono cos' a 10 i treni Pop in circolazione sulle linee Palermo – Messina e Messina – Siracusa, dopo i tre consegnati ad ottobre e i cinque nel 2019.

Sono in tutto 43 i nuovi treni per la Sicilia, come sottoscritto a maggio 2018 da Regione e Trenitalia nel Contratto di servizio che prevede investimenti per oltre 426 milioni, di cui circa 325 destinati all’acquisto di nuovi treni per potenziare la mobilità regionale e metropolitana nell’isola.

Il Pop raggiunge una velocità massima di 160 km/h, può trasportare fino a 500 persone con oltre 300 posti a sedere, è dotato di finestrini più grandi ed è iciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici, Vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza, con telecamere e monitor di bordo. Presenti anche due postazioni dedicate ai diversamente abili e 8 porta biciclette. Su richiesta della Regione, i convogli destinati alla Sicilia, sono dotati di tavolinetti.