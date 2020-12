Siracusa, "Attenti al...libro": oggi la prima prova

Si è svolta questa mattina la prima prova online del V Torneo di lettura "Attenti al ...libro" a Siracusa.

Alla fase finale del torneo si sono classificati al primo posto, con 39 risposte esatte su 54, il XII Istituto comprensivo "Brancati"; al secondo posto, con 35 risposte esatte su 54, il XIV Istituto comprensivo " Wojtyla" e al terzo, con 34 risposte esatte su 54 il VII Istituto comprensivo "Costanzo".

Diversi istituti non hanno partecipato per la presenza di classi interessate all'attività in quarantena.

La finale del torneo si svolgerà presumibilmente nel mese di aprile.

L’iniziativa si inquadra nel potenziamento dei sevizi online della Biblioteca comunale di Via dei Santi Coronati.