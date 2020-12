Eruzione dell'Etna: cenere su Catania

Fase parossistica, la notte scorsa, dell'eruzione in corso sull'Etna, imbiancato dalla neve. Intensificazione dell'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est che ha provocato un notevole emissione di cenere sottile che è caduta, come pioggia, anche su Catania. Un fenomeno, quest'ultimo, che si è già esaurito, come l'attività al cratere che appare in decremento.