Collegamento Augusta-Malta, Ficara (M5S): "Progetto formalizzato"

"La notizia di un collegamento via mare tra Catania e Malta, visto come uno scippo per Siracusa che da anni anela al ritorno di quella linea via mare, è allo stato solo una proposta". Così il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il siracusano Paolo Ficara (M5s) interviene sulla discussione in atto dopo l'annuncio del presidente della Camera di Commercio del SudEst, Piero Agen.

"Sulla vicenda, nel silenzio della politica locale - fa nota Ficara - ho chiesto comunque chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e alla stessa Autorità Portuale. Ho così appreso che la tratta Catania-Malta è al momento allo stato di proposta, con la compagnia di navigazione interessata che sta sondando le eventuali possibilità. Nulla di certo e definito. La vera notizia riguarda, semmai, l'esistenza di un progetto già formalizzato per un nuovo collegamento via mare tra la Sicilia e Malta, con arrivo e partenza dal porto di Augusta. Una differente compagnia di navigazione - spiega Ficara - ha inviato il suo business plan ed individuato le aree portuali da dedicare alla propria movimentazione di passeggeri e merci, a Malta come ad Augusta. Entro aprile 2021 la prima partenza. Si stanno definendo - rivela il vice presidente della commissione trasporti - anche nuovi collegamenti e autostrade del mare che puntano verso la Calabria".

Il parlamentare siracusano rassicura che anche il viceministro Cancelleri sta seguendo l'evoluzione della vicenda per "tutelare gli interessi economici della provincia di Siracusa da eventuali appetiti terzi".