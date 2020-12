Noto, controlli anti covid: sanzioni per oltre 5.000 euro

Intensificati a Noto i controlli dei Carabinieri con l'approssimarsi delle feste di Natale.

Sono stati oltre 70 i veicoli controllati e 150 le persone identificate: i militari dell'Arma hanno rilevato molte infrazioni al Codice della Strada, con 3 veicoli sequestrati ed 1 sottoposti a fermo amministrativo, 6 documenti ritirati e 60 punti sottratti alle patenti, con sanzioni per oltre 4000 euro. Fra le infrazioni più gravi: mancanza di assicurazione, il mancato uso del casco, l'uso del telefono cellulare alla guida; il mancato uso della cintura di sicurezza; guida sotto effetto di sostanze alcoliche; mancata revisione del veicolo; guida con patente scaduta ed utilizzo di cuffie sonore durante la guida,

Riscontrate anche numerose violazioni delle norme anti-covid, in genere per circolazione in orari notturni non consentiti: elevate sanzioni per oltre 5000 euro.