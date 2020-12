Feste di Natale in Sicilia, scattate le procedure anti covid

Sono scattate dalla mezzanotte in Sicilia le procedure anti Covid previste dall’ordinanza del Presidente della Regione, Musumeci.

Sono interessati tutti gli ingressi marittimi e aeroportuali dell'Isola. Nelle aree d'ingresso sono impegnati Agenti del Corpo Forestale, volontari della Protezione Civile e personale sanitario delle Asp.

Negli approdi di Messina le verifiche e gli accertamenti saranno curate dagli agenti del Corpo Forestale, supportati da funzionari e volontari della Protezione Civile che agevoleranno gli adempimenti a cui si dovranno sottoporre i passeggeri in arrivo. Il personale delle Asp effettuerà i tamponi negli spazi dedicati a queste operazioni. Le stesse procedure si applicano a coloro che attraversano lo Stretto di Messina a piedi, con individuazione di appositi “drive in pedonali”.