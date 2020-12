Per i vostri quesiti scrivete una mail a siracusapost1@gmail.it o inviate un messaggio anche vocale alla linea WhatsApp 351 877 4100

.

Domanda

Devo ancora fare la dichiarazione di successione, posso fare la procura a mio fratello per vendere?

Antonella M.

.

Risposta

La gentile lettrice su trova in una situazione frequente.

Evidentemente ha ereditato, insieme ad altri coeredi, e si appresta a vendere un bene ricevuto per successione.

Il quesito che pone è sapere se può fare una procura al fratello, affinché la rappresenti in un futuro atto di vendita, pur non avendo fatto ancora la dichiarazione di successione.

.

Il dubbio le sarà, presumibilmente, sorto perché avrà percepito il fatto di dover fare la dichiarazione di successione, come un dovere necessario al fine di acquisire veramente e definitivamente i beni ereditati, tanto da non sentirsi erede in assenza di dichiarazione di successione, e perciò non grado di vendere o di fare procura per vendere.

.

A questo punto occorre chiarire che una cosa è la SUCCESSIONE altra cosa è la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE.

Non bisogna confondere le due cose.

.

La SUCCESSIONE non è un atto nè una dichiarazione ma è un fatto e coincide con l’evento morte e da quel momento si è chiamati ad ereditare. Poi si eredita, divenendo proprietari, subito dopo l’accettazione della eredità (cosa che può avvenire anche tacitamente, senza alcun atto formale).

Con la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, invece, si adempie solo ad un obbligo fiscale, per pagare le relative imposte.

L’obbligo di farla è entro un anno dalla apertura della successione (ovvero, dalla morte).

.

Normalmente si scambia, equivocando, la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE con una sorta di formale accettazione della eredità e si crede che, non avendola fatta, non si sia ancora proprietari.

Ma, come detto, non è così: si è proprietari anche prima della formale DICHIARAZIONE e, conseguentemente, si può disporre dei beni ereditari, anche in assenza di detta DICHIARAZIONE.

.

Da qui la risposta alla domanda fatta: certamente si, sarà possibile rilasciare la procura al fratello, per procedere alla vendita di un bene ereditario.

.

Attenzione però: se il bene ereditario è un bene immobile, e se ne vuole disporre a favore di terzi, allora si dovrà fare un contratto che sarà obbligatoriamente oggetto di voltura catastale.

La voltura catastale avrà buon esito solo se i beni venduti sono già intestati agli eredi; per intestate agli eredi tali beni, occorre presentare in catasto copia della DICHIARAZIONE.

In questo caso, pur essendo sempre possibile fare la procura prima della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, la detta procura non potrà essere utilizzata fino a quando non sia stata presentata la DICHIARAZIONE ed eseguita la voltura catastale, cancellando il nome del defunto e sostituendolo quello degli eredi.

.

Pertanto in questo caso, e solo in questo caso, sarà necessario fare precedere la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE rispetto all’atto pubblico di vendita (dove sarà UTILIZZATA la procura) fermo restando che il rilascio della procura stessa può essere effettuato, come già detto, ben prima di qualsiasi dichiarazione di successione.

.

Notaio Giuseppe MINNITI