Siracusa, grave carenza di personale amministrativo all'ufficio del Giudice di Pace: interpello della Fp Cgil

Grave l'attuale carenza di personale amministrativo nell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa.

A denunciarlo è Gigi Muti, coordinatore provinciale settore Giustizia della Fp Cgil: "Alla data dell’accorpamento degli Uffici periferici del Giudice di Pace soppressi - riferisce Muti - erano in servizio 12 dipendenti tra il personale amministrativo immediatamente divenuti 11 per effetto di un pensionamento, poi rimasti in 10 per effetto della selezione interna che ha fatto passare di ruolo un cancelliere a funzionario ( a fronte di un numero inalterato di 12 giudici). Ma, per meglio comprendere l’attuale situazione di estrema difficolta in cui versa l’ufficio, è necessario dire che dei 10 dipendenti 'superstiti' cinque di essi beneficiano degli effetti della legge 104/92 e due sono in regime di part time. L’arretrato che si è determinato - spiega ancora Muti - si è ancor più aggravato per effetto di assenze prolungate per gravissimi motivi di salute di due dipendenti (tra cui una contaminazione di Covid 19 non ancora risolta)".

Da qui l'interpello rivolto al Presidente del Tribunale affinché vengano presi provvedimenti per "integrare le figure mancanti di cancelliere ed assistente così da non rendere la situazione dell'ufficio irreparabile".