Palazzolo Acreide, tavolo tecnico per l'apertura del frigomacello

Tavolo tecnico, ieri mattina, al comune di Palazzolo Acreide sull'apertura del frigomacello, opera realizzata con un finanziamento del 2011, di circa 5 milioni di euro. All'incontro hanno partecipato l'assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana, Edy Bandiera, il sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo, l'Assessore Pietro Spada e Il Presidente del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare, ente pubblico della Regione Siciliana, docente dell'Università degli studi di Messina, Vincenzo Chiofalo, con l'obiettivo di attivare un percorso virtuoso con una gestione qualificata che sia volano di sviluppo per il territorio e di valorizzare la qualità e la certificazione delle carni, favorendo quindi l'adesione delle aziende al marchio QS - Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.

“Il frigomacello di Palazzolo Acreide, opera importante e moderna, ad oggi mai attiva, è strategica per lo sviluppo locale, che se avviata e gestita correttamente, con una giusta visione, può rappresentare un elemento di vera svolta per la zootecnia degli Iblei e per l'economia del territorio" - hanno affermato l’assessore Edy Bandiera e il sindaco Salvatore Gallo.