Siracusa, 3 denunciati per guida senza patente e 5 per violazione delle norme anti covid

Tre persone denunciate per guida senza patente durante un servizio di controllo del territorio nella notte a Siracusa.

Poco prima delle 2 un equipaggio delle Volanti ha intercettato, nei pressi di Via Italia 103, due persone a bordo di un’auto: il conducente è stato deferito. Alle 3:20 è stata fermata una vettura che, in Via Immordini, transitava a fari spenti. Il conducente ha tentato la fuga ma è stato bloccato: Francesco Pugliara Francesco, di 53 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente. Nel primo pomeriggio di ieri, la denuncia è stata emessa nei confronti di un minore.

In 5 sono stati denunciati per violazione delle norme anticovid.