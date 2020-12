Un "Dog park" innovativo a Priolo: la proposta del presidente del consiglio comunale Biamonte

Realizzare a Priolo un "Dog park" innovativo nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche.

Questa la proposta del presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte che arriva dopo l'acquisto delle 37 cucce da posizionare nei vari quartieri del paese, per ospitare cani e gatti randagi di proprietà comunale, reimmessi nel territorio.

"Bisognerebbe costruire il dog park - spiega Biamonte - su un ampio terreno recintato in modo tale da creare un ambiente sereno e protetto nel quale gli animali possono sentirsi liberi e sicuri, con una o più fontanelle che siano in grado di fornire sempre acqua fresca e pulita ai cani in movimento. Istallare piccole piscine nelle quali i cani possono trovare ristoro e giocare in percorsi agility. Prevista anche - aggiunge Biamonte- un'area dedicata ai proprietari o dog sitter con panchine e tavolini.

Il parco, che dovrà dovrà essere costudito, conclude - sarà poi dato in affidamento esterno in modo tale da garantire la sopravvivenza e una corretta gestione".