Incidente mortale sulla Francofonte-Pedagaggi: perde la vita un 18enne

Tragico destino per un 18enne di Pedagaggi, frazione di Carlentini, che ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale sulla Francofonte-Pedagaggi.

Giovanni Lo Pilo, 18 anni, studente della quinta classe dell'Istituto Vittorini, avrebbe accettato, come scrve il Giornale di Sicilia, un passaggio a bordo di un'auto condotta da un 45enne, polacco ma residente a Francofonte. La vettura, per ragioni da accertare, è finita contro un guard-rail: il ragazzo è morto mentre il conducente è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale a Lentini.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e la vettura è stata posta sotto sequestro.