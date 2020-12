Champions League, Ortigia contro Olympiakos. Gallo: "Siamo concentrati sull'obiettivo"

Llunedì scatterà il primo concentramento di Len Champions League di pallanuoto e il primo ostacolo da affrontare sarà l'Olympiakos, campione d'Europa 2018 e finalista 2019, una tra le formazioni più forti al mondo. I greci hanno perso qualche elemento importante ma restano una squadra di altissimo livello e puntano ad arrivare fino in fondo.

Valentino Gallo, che questa competizione l'ha giocata e l'ha vinta con il Posillipo nel 2005, racconta la sua emozione di disputarla con la calotta dell'Ortigia: "Ero appena arrivato a Posillipo, dopo aver lasciato Siracusa, e ho avuto la fortuna di vincere al mio debutto in Champions. Adesso per me è un po' come chiudere il cerchio".

Il mancino siracusano è concentratissimo e non vede l'ora di iniziare: "Stiamo molto bene, siamo concentrati tutti sull'obiettivo. Rispetto alle settimane che hanno anticipato il primo turno di Champions, stiamo vivendo questa vigilia con più tranquillità. Abbiamo lavorato bene, abbiamo analizzato l'Olympiakos e sappiamo cosa dobbiamo fare tatticamente. Il Marsiglia invece è un'incognita - aggiunge - perché si è rafforzata con grandissimi giocatori, ma non sempre chi prende i giocatori più forti vince. Se così fosse il Recco vincerebbe la Champions ogni anno. È tutto da vedere. Sicuramente noi siamo forti e attrezzati quanto loro.

Se riusciremo a fare bene in questo primo concentramento, potremo finalmente capire che la nostra dimensione non è più quella di una squadra che deve arrivare terza in campionato, senza obiettivi importanti, ma quella di chi deve lottare per il vertice, come Recco e Brescia. Questo - conclude - ci darebbe la spinta anche per il campionato".