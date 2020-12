Siracusa, corsie preferenziali: Confcommercio "In questo momento rischiano di isolare i negozi di Ortigia"

"I cambiamenti legati alla mobilità sostenibile che si stanno attuando a Siracusa devono essere condivisi con la comunità". Ad affermarlo è il presidente provinciale di Confcommercio, Elio Piscitello, che spiega anche che "In questo momento, così difficile - spiega - si rischia di isolare sempre di più gli esercizi commerciali del centro storico.

“Già prevediamo la chiusura di almeno il 40 percento delle attività commerciali. Sospendiamo per il momento queste corsie preferenziali di via Malta e di corso Umberto - esorta Piscitello - per poi aprire un dibattito in città sulle scelte da condividere insieme.

Confcommercio - insiste - vuole sapere quali sono le motivazioni di questo cambiamento, in questo momento specifico. Chiede un confronto per poter capire ed eventualmente sostenere, le scelte che incidono sulla vita di imprese, turisti e cittadini".

Da qui la richiesta urgente indirizzata al sindaco "di agevolare la libera circolazione nei pressi dei negozi e attività commerciali di vicinato, verificando, ovviamente, l’applicazione delle limitazioni anti- covid”.

Poi vengono poste una serie di domande riguardanti l'entrata in funzione delle navette, in quale fasce orarie e con quale frequenza, i parcheggi a disposizione e la relativa tariffa.

“Riteniamo sia giusto e doveroso - conclude Piscitello - che i rappresentanti del governo aretuseo avviino un confronto con le associazioni maggiormente rappresentative di categoria per illustrare la ratio di talune scelte al fine di poterle condividere, magari criticare, per poi sostenerle in tutte le sedi”.