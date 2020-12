Pachino, uffucializzata la candidata a sindaco di Movimento CambiaMenti e circolo Fratelli d'Italia

Movimento CambiaMenti e il Circolo Pachino 2020 di Fratelli d’Italia iniziano il percorso verso le elezioni amministrative della prossima primavera.

E lo fanno accogliendo la disponibilità a candidarsi a sindaco di Carmela Petralito.

"Una candidatura dall’alto profilo umano, sociale e professionale - si legge in una nota - una candidatura che serve oggi per ripartire e superare la condizione di grave crisi amministrativa, politica, sociale ed economica in cui versa oggi la nostra città".