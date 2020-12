Siracusa, al via la raccolta porta porta dei rifiuti a Grottasanta

Da martedì 15 dicembre anche i residenti nel quartiere Grottasanta, nei complessi di Largo Luciano Russo e di via Don Luigi Sturzo, saranno serviti dalla raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani. Saranno rimossi dalle strade 11 cassonetti da 1.700 litri ciascuno

Intanto dalla prossima settimana riprenderà regolarmente la raccolta dell’organico.

“A partire da martedì – spiegano il sindaco Francesco Italia e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – gli operai della Tekra rimuoveranno gradualmente i cassonetti posizionati in alcune vie del quartiere Grottasanta. L’invito a quanti non l’avessero ancora fatto, è di ritirare i mastelli o i carrellati, a seconda se si tratta di singoli nuclei familiari o di condomini con più di 8 appartamenti.”.

I mastelli si possono ritirare negli uffici di via Ermocrate presso il punto distribuzione Tekra, muniti della copia della carta di identità e del codice fiscale dell’intestatario della Tari e dell’ultima lettera di avviso Tari.

Questa documentazione può essere presentata anche da un incaricato, munito di delega e del proprio documento di identità, che lascerà agli uffici in copia.

Per entrare in possesso dei carrellati occorre, invece, che gli amministratori dei condomini scrivano una mail all’ufficio Ambiente all'indirizzo ambiente@comune.siracusa.it, corredata dall'apposito modello facilmente reperibile dal sito.

Anche in questo caso, i giorni di raccolta della differenziata saranno gli stessi del resto del territorio comunale: organico il lunedì, il mercoledì e il venerdì; plastica, martedì; indifferenziata, giovedì; carta, cartone e vetro il sabato.