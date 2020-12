Feste di Natale, istituite dall'Asp di Siracusa 4 postazioni di drive in per i tamponi rapidi in ognuno dei 4 distretti

L'Asp di Siracusa si organizza in vista dell'entrata in vigore dell'ordinanza del presidente Musumeci sui controoli a coloro che faranno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie.

Dal 14 dicembre al 7 gennaio sono state allestite, dal Dipartimento di Prevenzione medico e dai Distretti sanitari, quattro postazioni per l’esecuzione dei tamponi rapidi, esclusi il 25-26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021: per il Distretto di Noto all'ospedale Trigona; per quello di Lentini una tenda in piazza Aldo Moro; ad Augusta alla tenda di Punta Izzo -Marina Militare; a Siracusa all'ex Onp.

Coloro che arriveranno in Sicilia dal 14 dicembre al 7 gennaio dovranno registrarsi su www.siciliacoronavirus.it (sono esclusi i pendolari oppure coloro che si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni); dovranno indicare nel form di registrazione di avere effettuato il tampone molecolare entro le 48 ore antecedenti all’arrivo in Sicilia; chi non ha effettuato il molecolare, in alternativa può scegliere una delle seguenti opzioni: recarsi presso un drive in per effettuare un tampone rapido. Se negativo dovrà ripeterlo dopo 5 giorni. In questo intervallo di 5 giorni bisognerà utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali onde evitare di avere contatti stretti con chiunque; recarsi presso un laboratorio privato a sue spese per effettuare un tampone molecolare (con onere della struttura di dare comunicazione dell’esito al Dipartimento di Prevenzione); nel caso in cui non si segua alcuna di queste procedure, si è obbligati a porsi in quarantena per 10 giorni al proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale/pediatra o all’Asp di pertinenza.