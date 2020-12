La siracusana Carmela Pace è la nuova presidente nazionale di Unicef.

Una carriera da dirigente scolastico, da sempre attiva nel volontariato, Carmela Pace è la prima donna a ricoprire questo incarico.

"Dedico il mio mandato alla realizzazione di un mondo post-covid a misura di bambini e bambine.L'elezione avviene nel 74° anniversario dell'istituzione dell'Unicef da parte dell'Assemblea Generale dell'Onu.

“Accogliamo con gioia l’elezione di Carmela Pace a presidente nazionale dell’Unicef Italia. In una fase storica assai difficile - dichiara il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello - dove si stanno ponendo le basi per il futuro della nostra nazione, è indispensabile che una delle priorità sia il potenziamento del sistema dei servizi per l’infanzia".