Corte Suprema: respinto il ricorso degli Stati anti-Biden

Con una decisione presa all'unanimità, i nove giudici della Corte Suprema hanno respinto il ricorso del Texas, appoggiato dal presidente Trump, per ribaltare la vittoria elettorale di Joe Biden. L' ordine del tribunale è stato il secondo della settimana che respinge le richieste repubblicane. Martedì i giudici hanno respinto un appello dei repubblicani della Pennsylvania. Il collegio elettorale si riunisce lunedì per eleggere formalmente Biden come prossimo presidente.