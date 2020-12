Siracusa, buoni spesa: il sistema torna operativo. Via alle istanze

Attiva da ieri sera la piattaforma Siracusa.bonuspesa.it: sono stati risolti i problemi informatici che avevano bloccato l'avvio della presentazione delle istanze per accdere ai buoni spesa e per l'accreditamento da parte degli esercizi commerciali all'elenco di quelli convenzionati.

L'avviso pubblicato dal Comune, il cui avvio era previsto per oggi, mette in campo risorse del fondo statale per il sostegno alimentare, circa 900mila euro, che sarà integrato con altri 700mila provenienti dallo stanziamento regionale, attraverso voucher elettronici finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità.

La misura è rivolta ai nuclei familiari e anche a singole persone che si trovino in situazione di disagio economico causata dall’emergenza epidemiologica per il venir meno di un reddito da lavoro; che non siano destinatari di altra provvidenza a carattere continuativo, ad eccezione di emolumenti connessi a condizione di invalidità e che versino in stato di disagio socio/economico pregresso, aggravato dalla situazione emergenziale in atto.

L’istanza, inoltre, potrà essere presentata esclusivamente da soggetti anagraficamente residenti a Siracusa e dovrà essere accompagnata da una autocertificazione che specifichi la causa dello stato di disagio, la situazione lavorativa, il reddito del mese di novembre, eventuali disponibilità economiche su conti bancari o postali, eventuali situazioni di disabilità, ed infine l’eventuale godimento di sussidi socio assistenziali o previdenziali, o di uno degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid.

Il buono spesa varrà 100 euro, incrementabile di ulteriori 100 euro per ciascun componente il nucleo familiare quale risultante dalla scheda anagrafica, fino ad un massimo di 500 euro. Le istanze saranno istruite secondo cadenze progressive e verranno esitate fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Agli utenti individuati come beneficiari a seguito di verifica degli Uffici, verrà attribuito dal sistema un Pin dispositivo generato dalla Piattaforma digitale al quale corrisponderà il valore del “Buono Spesa”, di importo diversificato, e spendibile presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in generi di prima necessità quali, a titolo esemplificativo, alimenti, prodotti farmaceutici, per l’igiene personale e domestica, bombole del gas.

La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza e del Pin dispositivo avverrà tramite sms al numero indicato nell'istanza.

Le istanze potranno essere avanzate entro e non oltre l'11 gennaio 2021.