Siracusa e il turismo congressuale, Noi Albergatori: "Manca un grande contenitore"

"Il rilancio del turismo a Siracusa passa anche e soprattutto da una pianificazione di spazi e contenitori idonei a ospitare manifestazioni ed eventi a carattere congressuale e fieristico".

A pensarla così è Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa.

"E’ per questo che, insieme con Carlo Castello, presidente delle guide turistiche, - aggiunge - abbiamo fatto di tutto per portare in città il prossimo congresso mondiale Icep, Psicologi Ambiente. Ma al momento non esistono spazi e contenitori capaci di ospitare eventi di media e grandi dimensioni».

A causa del perdurare della pandemia, il congresso mondiale che vedrà a Siracusa i più quotati psicologi internazionali, è stato spostato da marzo a ottobre 2021. "A breve - prosegue Rosano - dovremo ricominciare la trafila per individuare non soltanto il contenitore per lo svolgimento dell’assemblea plenaria di 500 persone, ma anche e soprattutto spazi polivalenti per i lavori delle varie commissioni, unitamente a open space dove allestire stand espositivi. Tutto questo mentre il Verga, unico contenitore cittadino pubblico in grado di ospitare sino a 800 persone circa, è stato messo all'asta dal Libero consorzio comunale".

Da qui l'idea di affidare il Verga a chi ha ampia e consolidata competenza nell’organizzare e gestire grandi appuntamenti, anche perché secondo uno studio di Noi Albergatori Siracusa un attrezzato centro congressi accrescerebbe il Pil turistico di un punto percentuale.