Siracusa, Federfiori dona stelle di Natale all'ospedale Umberto I

Un omaggio per gli operatori sanitari che da quasi un anno lavorano nella difficile situazione emergenziale del Covid-19. E' stata realizzato da Federfiori-Confcommercio Siracusa che ha donato piante di stelle di Natale all'Ospedale Umberto I.

Il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha espresso gratitudine nei confronti dell'Associazione e dei fioristi dell'intera provincia siracusana.

Presenti all’incontro, oltre ad una rappresentanza dei fioristi, il Direttore medico di presidio Giuseppe D'Aquila e i Dirigenti Medici della Direzione, Paolo Bordonaro e Grazia Celestri, e i rappresentanti di Confcommercio, il Presidente Elio Piscitello, e il Direttore Francesco Alfieri, che hanno sottolineato come l'Associazione intenda stare al fianco dell'intera comunità e non solo delle imprese "perchè solo dall'unione di tutti gli attori del tessuto sociale può emergere una sinergia in grado di donare forza".