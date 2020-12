Priolo, contributi a fondo perduto per le attività commerciali e artigianali

Le attività commerciali e artigianali con sede sociale e operativa a Priolo potranno richiedere contributi per specifiche linee di intervento.

Il bando è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco, Pippo Gianni, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte e vanno ad aggiungersi alle altre misure messe in campo in questi mesi di emrgenza sanitaria. Prevede la concessione di un contributo pari a 1000 euro alle attività commerciali e artigianali per il rinnovo insegne, aree dehors già autorizzate e arredo esterno; sanificazione dei locali; acquisto o rinnovo delle vetrine; servizi innovativi rivolti alla clientela, come Wi-fi gratuito, consegna a domicilio o acquisto on-line; spese per nuovi macchinari e attrezzature, registratori di cassa, arredi e complementi; interventi volti ad introdurre o migliorare tecnologie per la sicurezza, ad esempio sistemi di sicurezza e sorveglianza.

Le istanze potranno essere presentate fino al 30 aprile 2021. L’obiettivo è duplice: da un lato aiutare i commercianti, dall’altro restituire servizi migliori ai cittadini.

E’ stato poi presentato l’avviso pubblico-manifestazione d’interesse “Le Bellezze di Priolo Gargallo”. Entro il 20 dicembre 2020 fotografi e i pittori, amatoriali e non, che operano a Priolo, potranno far pervenire le proprie fotografie o dipinti sulle bellezze del territorio. A loro sarà destinato un contributo ancora da quantificare.

“Con le opere realizzate – ha fatto sapere il Presidente Biamonte – abbelliremo il Municipio, e in particolare l’aula consiliare, che rappresenta “La Casa del Cittadino”.

“Questa iniziativa – ha rimarcato il sindaco Gianni – ha una doppia valenza: è un modo per aiutare concretamente fotografi e pittori locali, ma anche per incrementare la ricchezza culturale del nostro paese”.