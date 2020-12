Siracusa, Cna: prima assemblea territoriale "All Digital"

“Fare, proteggere, ricostruire”, queste le tre parole chiave della assemblea annuale di CNA Siracusa che si terrà sabato 12 dicembre in modalità esclusivamente digitale, a partire dalle 10 in diretta sulla pagina ufficiale Facebook.

Sarà un momento di confronto e di analisi che l’organizzazione vuole realizzare nell’anno più difficile per l’intero comparto produttivo del Paese e del territorio

“Tra incertezze, paure e tantissima voglia di riscatto le micro e piccole imprese, gli artigiani ed i commercianti stanno affrontando la crisi con responsabilità – ricorda Gianpaolo Miceli, vicesegretario provinciale di Cna Siracusa – e guardano alle decisioni di oggi con la speranza e la voglia di proteggere i sacrifici di sempre e disegnare un futuro che non marginalizzi le migliaia di Pmi della nostra comunità.”

All’incontro, moderato dal giornalista Giovanni Polito, parteciperanno Innocenzo Russo, presidente provinciale di Cna Siracusa, Sebastiano Battiato, presidente di Cna Sicilia, Marcella Monaco, vicepresidente nazionale di Cna Giovani Imprenditori, Nina Tanasi, presidente di Cna Palazzolo Acreide, Gianpaolo Miceli, vicesegretario di Cna Siracusa, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, Luca Cannata, sindaco di Avola e vicepresidente vicario di Anci Sicilia, Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana e Sergio Silvestrini, segretario generale di Cna.